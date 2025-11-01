Incidente in Corso Bergamo, soccorsi 4 giovanissimi

E’ successo alle 22.30

In posto due ambulanze e i Vigili del Fuoco

LECCO – Incidente nella serata di ieri, venerdì, in Corso Bergamo a Lecco. Un mezzo con a bordo 4 giovani di età compresa tra 17 e i 15 anni per motivi da chiarire si è ribaltato. E’ successo alle 22.30.

In posto in codice rosso si sono portati i soccorsi, due ambulanze (Cri Ballabio e Volontari del Soccorso di Calolzio), l’automedica e i Vigili del Fuoco. Allertata la Questura.

I feriti sono stati soccorsi in codice giallo e verde.