Incidente in Corso Promessi Sposi, scontro auto moto, ferito un 55enne

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 all’incrocio con via Baracca

Ferito un uomo di 55 anni

LECCO – Incidente nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio, in Corso Promessi Sposi, all’incrocio con via Baracca: coinvolti due mezzi, un’auto e una moto. E’ successo poco prima delle 10.

Sul posto un’ambulanza e la Polizia di Stato per i rilievi del caso. Un uomo di 55 anni è rimasto ferito ed è stato soccorso in codice giallo.

Inevitabili le conseguenze sulla viabilità: per consentire le operazioni di soccorso, infatti, la strada è momentaneamente chiusa per chi scende da Corso Promessi Sposi in direzione Meridiane, mentre per chi sale dal Caleotto è obbligatoria la svolta in via Baracca.