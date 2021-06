Incidente in galleria: morto un motociclista. Chiusa la nuova Lecco-Ballabio

L’incidente mortale è avvenuto alle 17.15 in galleria, code in discesa dalla Valsassina

La strada statale 36 dir è chiusa al traffico nel tratto dello svincolo dell’ospedale

BALLABIO – Uno schianto violentissimo in cui un motociclista di 29 anni ha perso la vita. L’incidente mortale, in cui sono coinvolte un’auto e una moto, è avvenuto nella galleria della nuova Lecco-Ballabio (Statale 36 dir), poco prima dello svincolo per l’ospedale Manzoni.

La strada statale, per permettere i soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine, è chiusa al traffico in entrambe le direzioni: le auto in discesa dalla Valsassina rimaste in colonna sono state fatte uscire dallo svincolo per Versasio.

Il sinistro è avvenuto questo pomeriggio, domenica 13 giugno, alle 17.15. Immediato l’intervento dei soccorsi, con due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso da Sondrio. I tentativi di rianimare il biker 29enne, però, sono risultati vani, è morto a causa dei traumi riportati. Alla guida dell’auto, invece, un uomo di 44 anni che è stato trasportato in pronto soccorso in codice giallo (mediamente critico) con un traumi alla testa e al torace.

Sul posto anche la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Lecco. Inevitabili le ripercussioni sul traffico nell’orario del rientro domenicale con lunghe code e incolonnamenti in Valsassina e sulla vecchia Lecco-Ballabio.

Seguono aggiornamenti