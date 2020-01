Incidente in montagna, due escursionisti precipitati sul Resegone

Ancora due escursionisti precipitati in Resegone

L’allarme dopo mezzogiorno, sul posto due elicotteri

LECCO – E’ scattato poco dopo mezzogiorno l’allarme per l’ennesimo incidente sulle montagne di Lecco. I soccorsi sono stati allertati in Resegone dove due escursionisti, un uomo e una donna, sono precipitati per diversi metri sul versante nord, verso Morterone.

Sul posto si sono portati due elicotteri, uno da Como e uno da Milano, insieme ai volontari della stazione di Lecco del Soccorso Alpino.

Poco prima delle 13 i due escursionisti sono stati recuperati: la donna avrebbe riportato un importante trauma facciale, è stata presa in carico dall’elisoccorso di Como che l’ha trasportata all’Ospedale Sant’Anna di Como in codice rosso (grave). Più stabili le condizioni dell’uomo, trasportato all’Ospedale di Gravedona con politrauma con l’elicottero giunto da Milano.

Solo stamattina i soccorsi erano intervenuti sulla Grigna Settentrionale (Grignone) dove un alpinista è precipitato sulla parete Fasana, perdendo la vita.