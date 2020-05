Incidente in montagna sul San Martino, elisoccorso escursionista

Intervento sul sentiero Silvia che dalla cappelletta del San Martino sale verso il crocione

Escursionista elisoccorso in codice giallo

LECCO – Intervento dell’elisoccorso all’ora di pranzo sul San Martino, per un incidente in montagna. Coinvolto un escursionista caduto sul sentiero Silvia che dalla Cappelletta porta al crocione posto in vetta al San Martino.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 13. In volo si è alzato l’elicottero da Como che ha recuperato l’escursionista: si tratta di un uomo di 74 anni, trasportato in ospedale in codice giallo con un trauma cranio-facciale.