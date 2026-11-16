Incidente in moto a Pescate, in rianimazione il 25enne coinvolto

Il sinistro era avvenuto sabato in via Roma

Prognosi riservata

PESCATE – Sono ancora molto gravi le condizioni del motociclista di 25 anni rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di sabato 14 novembre in via Roma, a Pescate. Il giovane si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, con prognosi riservata.

L’incidente si era verificato intorno alle 11.30, lungo la strada provinciale. Per cause ancora in fase di accertamento, il 25enne, in sella alla propria moto, era rimasto coinvolto in uno scontro con un’automobile, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Le condizioni del motociclista erano apparse subito particolarmente serie, tanto da richiedere l’intervento in codice rosso dei soccorritori. Sul posto erano arrivati un’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera e un’automedica. Il giovane, che aveva riportato un importante trauma cranico, era stato trasportato d’urgenza al Manzoni di Lecco.

Sul luogo dell’incidente erano intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Merate, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.