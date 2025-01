L’allarme è scattato poco prima delle 14

In posto la Polizia Locale

LECCO – Incidente poco prima delle 14 di oggi, mercoledì, in via Ugo Foscolo, nel parcheggio prima di Teatro Invito.

Coinvolto un 17enne in sella alla sua moto. Da chiarire la dinamica del sinistro, in posto è intervenuta un’ambulanza e la Polizia Locale di Lecco per i rilievi del caso. Fortunatamente per il giovane non si è reso necessario il trasporto in Ospedale.