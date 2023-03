Incidente in piazza Manzoni a Lecco: soccorso un ciclista

Un 59enne in bicicletta urtato da un veicolo in piazza Manzoni a Lecco

Trasportato in codice verde all’ospedale di Lecco

LECCO – Incidente poco prima delle 14 all’altezza di piazza Manzoni a Lecco dove un 59enne in bicicletta è stato urtato da un veicolo all’altezza del semaforo all’altezza delle strisce pedonali.

I soccorsi erano stati mobilitati inizialmente in codice rosso, per l’apparente gravità del sinistro, fortunatamente le condizioni del ferito sono risultate non preoccupanti, il 59enne è stato infatti trasportato in ospedale in codice verde, con lievi traumi.