Incidente in SS36 allo svincolo di Abbadia, ferito un 36enne

E’ successo poco dopo le 7.30 in direzione Lecco

Ferito un 36enne, trasportato in ospedale in codice giallo

LECCO – Incidente in Statale 36 venerdì mattina poco dopo le 7.30: è successo all’altezza dello svincolo di Abbadia, in direzione Lecco. Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto.

Sul posto si sono portati i soccorsi, allertati in codice rosso: un’ambulanza di Lecco Soccorso, l’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale alla quale sono stati affidati i rilievi per chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Ferito un 36enne, trasportato in ospedale in codice giallo.

Inevitabili i rallentamenti in direzione Lecco sulla Sp72 ad Abbadia: per consentire le operazioni di soccorso la carreggiata della SS36 è stata infatti temporaneamente ristretta.