Incidente in SS36 nella galleria San Martino. La strada è stata riaperta

Chiusa temporaneamente la SS36 per incidente nel tratto Abbadia-Lecco

Uscita obbligatoria allo svincolo dell’Orsa Maggiore per il lungolago. Alle 16.30 è stata riaperta

LECCO – Statale 36 momentaneamente chiusa nel tratto tra Abbadia e Lecco, a causa di un’incidente stradale che si è verificato alle 14.45 in prossimità della galleria San Martino, in direzione Sud.

Per i veicoli in arrivo da Abbadia che viaggiano verso Lecco, è stata istituita l’uscita obbligatoria all’Orsa Maggiore per proseguire verso il lungolago.

Il sinistro avrebbe coinvolto due auto. Tre le persone soccorse, nessuno sarebbe in condizioni serie. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polstrada. La super è stata riaperta regolarmente dalle 16.30