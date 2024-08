Incidente in SS36: ciclista investito tra Lecco e Abbadia in direzione Sondrio

L’incidente intorno alle 11 di oggi, lunedì 12 agosto

Un 63enne trasportato all’ospedale, code in direzione Nord

LECCO – Incidente in Statale 36 tra Lecco e Abbadia in direzione Nord (Sondrio). Secondo le prime informazioni un ciclista sarebbe stato investito all’altezza della galleria “Le Betulle”, nel tratta tra Pradello-Abbadia. Coinvolto un uomo di 63 anni che, nonostante quanto si fosse pensato in un primo momento, non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 11 di oggi, lunedì 12 agosto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’automedica da Lecco e un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco che ha trasportato il ferito all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Traffico difficoltoso in direzione Sondrio con rallentamenti e code a partire dall’Attraversamento di Lecco.