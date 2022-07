E’ successo intorno alle 16 in direzione sud tra Abbadia e Lecco

Sul posto i soccorsi e la Polizia Stradale

LECCO – Incidente fortunatamente senza conseguenze nel pomeriggio di domenica lungo la Statale 36. Coinvolta una moto che per motivi da chiarire è finita contro il guard rail a bordo strada. Il mezzo stava viaggiando verso Milano, l’incidente è accaduto nel tratto da Abbadia e Lecco, prima del tunnel.

Sul posto si sono portati un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. Fortunatamente per il motociclista non ci sarebbero state conseguenze e non è stato necessario il trasporto in ospedale.