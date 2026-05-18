Incidente in via Milano a Galbiate, soccorso un giovane motociclista

Un ragazzino di 17 anni è stato trasportato all’ospedale

Il giovane, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita

GALBIATE – Incidente in via Milano a Galbiate poco dopo le ore 15 di oggi, lunedì 18 maggio. Coinvolto un motociclista di soli 17 anni. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e l’automedica da Lecco, insieme ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine. Il giovane, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).