Nessun ferito, solo spavento

LECCO – Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì, in via XI Febbraio, poco dopo la rotonda del Caleotto, all’altezza del centro commerciale Meridiane. Coinvolta una sola autovettura che per motivi da chiarire è uscita di strada finendo sul cordolo che separa le due carreggiate.

Nessun ferito, ma solo spavento. In posto i Carabinieri e il carro attrezzi che ha provveduto alla rimozione del mezzo.