Incidente in viale Adamello a Lecco, coinvolto uno scooter e un’auto

Trasportata all’ospedale in codice verde una 17enne

LECCO – Incidente in viale Adamello a Lecco, pochi minuti dopo le 16 di oggi, giovedì. Coinvolto uno scooter guidato da una ragazza di 17 anni e un’automobile.

Stando a una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente (che dovrà essere confermata dagli agenti della Polizia Locale giunti sul posto) l’auto, con alla guida una donna, stava percorrendo il viale quando avrebbe svoltato per imboccare via Linneo; proprio in quel momento, dalla corsia opposta, stava sopraggiungendo lo scooter guidato dalla 17enne probabilmente in sorpasso, non riuscendo a evitare l’impatto con l’auto.

La ragazza, alla guida dello scooter, è stata sbalzata dalla due ruote finendo a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto di un’ambulanza e dell’auto medica.

Lo staff medico sanitario ha prestato le prime cure alla giovane, la quale avrebbe riportato solo lievi ferite; quindi, è stata trasportata all’ospedale in codice verde.