Investita una ciclista di 58 anni

Soccorsa in codice giallo

LECCO – Incidente in Viale Montegrappa questa mattina, giovedì, poco prima delle 8: una ciclista è stata investita all’altezza delle strisce pedonali.

In posto in codice giallo si sono portati i soccorsi, l’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e la Polizia Locale per i rilievi del caso. La donna, 58 anni, è stata trasportata in codice giallo (media gravità) all’Ospedale Manzoni.