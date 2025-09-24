Incidente lungo la SS36 in direzione nord dopo il tunnel del Barro

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 17 di oggi, sul posto i soccorsi

Sarebbero sei le persone rimaste ferite o comunque coinvolte nell’incidente

LECCO – Lunghe code sulla SS36 in direzione Lecco, da prima di Civate, a causa di un incidente avvenuto all’altezza dell’uscita di Lecco Bione poco dopo le 17 di oggi pomeriggio.

Sarebbero due le autovetture coinvolte nel sinistro, sei invece le persone rimaste ferite o comunque coinvolte.

Secondo le prime informazioni, tra i passeggeri ci sarebbero un uomo di 26 anni, una donna di 34, un uomo di 46, una donna di 58 e un uomo di 81 anni. Per una sesta persona non sono ancora disponibili dati anagrafici.

Sul posto stanno operando la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco del comando provinciale. Allertata anche la centrale operativa Soreu dei Laghi, che ha inviato tre ambulanze di base – Volontari del Soccorso di Calolziocorte, Croce Verde di Bosisio Parini e Croce Rossa di Lecco – tutte attualmente impegnate nelle operazioni di soccorso.

I soccorritori stanno lavorando per mettere in sicurezza i mezzi e assistere le persone coinvolte. Inevitabili le pesanti ripercussioni sul traffico diretto verso Lecco e la Valtellina. Ancora da chiarire invece la dinamica e le cause dell’incidente.