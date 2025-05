Incidente lungo la SS36 in direzione sud, poco prima del terzo ponte

All’ospedale in codice giallo è finito un 58enne

Il sinistro si è verificato poco dopo le 18 di oggi

LECCO – Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:15, si è verificato un incidente stradale lungo la carreggiata sud della SS36, all’altezza del terzo ponte. Un uomo di 58 anni è rimasto coinvolto in una caduta da moto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori a bordo di un’ambulanza, sul posto anche la Polizia Stradale di Lecco per i rilievi e la gestione del traffico.

La dinamica resta al vaglio delle autorità competenti, ma dalle prime informazioni raccolte si tratterebbe di una caduta autonoma. Il 58enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.