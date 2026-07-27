Incidente nel torrente Bione, soccorsi al lavoro in via Muller a Germanedo

Una ragazza di 20 anni è stata recuperata dopo essere caduta nel torrente

A Mandello, invece, un’altra persona è soccorsa col mezzo fuori strada dei Vigili del Fuoco perché era in un luogo inaccessibile all’ambulanza

LECCO – Erano circa le 16.30 di oggi, lunedì, quando il comando di Lecco dei Vigili del Fuoco è intervenuto con autopompa e squadra speleo alpino fluviale (SAF) per una ragazza caduta nel torrente Bione in via Teodoro Muller a Germanedo (Lecco). La 20enne è stata imbarellata e portata fino in strada dove ad attenderla c’era un ambulanza della Croce Rossa di Galbiate che l’ha trasportata fino al vicino ospedale di Lecco in codice verde (poco critico).