Incidente nel tunnel del Barro, code in direzione Nord

Incidente sulla SS36, auto urta una moto nel tunnel del Barro

Il centauro non sarebbe in pericolo di vita, traffico difficoltoso in direzione Lecco

LECCO – Incidente poco prima delle 10 di oggi, martedì 24 settembre, sulla SS36, nel tunnel del Barro, in direzione Lecco. Stando a quanto appreso un’auto avrebbe urtato un motociclista facendolo cadere a terra.

Il centauro avrebbe compiuto un volo di alcune decine di metri, il primo a fermarsi e a prestare i primi soccorsi è stato un medico del pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano che stava passando proprio in quel momento.

Quindi sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Ballabio che ha trasportato il motociclista, un uomo di 58 anni, al pronto soccorso in codice giallo. Fortunatamente l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Inevitabili i disagi alla circolazione stradale con code all’interno del tunnel in direzione Lecco. Agli agenti della Polstrada il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.