Incidente nel tunnel del Barro, nessun ferito

LECCO – Incidente senza conseguenze, se non per i danni all’auto, intorno alle 12.30 di oggi, 17 aprile, nella galleria del monte Barro, lungo la statale 36 in direzione Sud. Una donna alla guida della sua auto avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro la parete della galleria.

Sul posto si è portata una ambulanza della Lecco Soccorso ma fortunatamente la donna non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. Allertati anche i Vigili del Fuoco, mentre gli agenti della Polizia Stradale dovranno verificare l’esatta dinamica dell’accaduto.