Tamponamento nella galleria del Monte Barro, code sulla SS36 verso Lecco

Problemi anche a Pescate per un Camion in panne alla rotonda. Strada liberata intorno alle 9

LECCO – Una combinazione di criticità viabilistiche sta creando inevitabili problemi al traffico della mattinata verso Lecco: code che sulla Statale 36 sono dovute ad un incidente nel tunnel del Monte Barro mentre sulla provinciale a Pescate ci sono forti rallentamenti a causa di un camion in panne ad una rotatoria.

L’incidente in galleria è un tamponamento tra due auto, avvenuto poco dopo le 8, con due persone assistita dai soccorsi sanitari intervenuti in ambulanza. A Pescate invece, un tir in panne ha occupato la rotatoria che dà all’immissione per il Ponte Manzoni.

La rotonda è rimasta chiusa ‘per metà’, con il traffico fatto scorrere a senso unico alternato dalla Polizia Locale e Polizia Stradale. Il camion è stato rimosso intorno alle 9 da un mezzo del soccorso stradale.

Nel video il momento in cui viene liberata la strada