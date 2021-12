Incidente nella galleria di entrata della SS36 Lecco – Ballabio Dir direzione Nord

LECCO – Incidente alle 13.20 circa di oggi, giovedì, nella galleria di entrata della SS36 Lecco – Ballabio Dir, in direzione Nord, all’altezza di via Pergola.

Chiusa momentaneamente in entrambe le direzioni la SS36 per consentire l’intervento dei soccorsi. Nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte 4 persone. Sul posto stanno intervenendo due ambulanze, un’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polstrada.

AGGIORNAMENTO: Alle 15.30 la nuova strada non è stata ancora riaperta

AGGIORNAMENTO: La strada è stata riaperta prima delle 16