Incidente nella galleria San Martino sulla SS36: tre persone coinvolte

LECCO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Statale 36, all’interno della galleria San Martino in direzione Milano.

La richiesta di intervento è scattata alle 18.10; secondo le informazioni disponibili, nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone: due donne di 27 e 44 anni e un uomo, la cui età non è stata al momento resa nota.

Sul posto sono stati inviati i mezzi di soccorso dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con un’ambulanza del Soccorso Bellanese e una del Soccrso degli Alpini di Mandello oltre ad un mezzo di soccorso avanzato. Sul posto anche la Polstrada.

Inevitabili le lunghe code che si sono formate lungo la carreggiata sud.