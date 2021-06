Pick up esce di strada e si schianta contro un furgone parcheggiato, ribaltandosi su un lato

E’ successo nella notte in via Tonio da Belledo. Soccorso un 30enne

LECCO – Schianto nella notte a Belledo: per cause da chiarire, un pick up con alla guida un 30enne è uscito di strada finendo contro un furgone in sosta nei parcheggi a lato della carreggiata.

Nello scontro, il pick up si è ribaltato su un lato mentre il furgone è stato spinto dalla violenza dell’urto contro la ringhiera del marciapiede, che si affaccia al sottostante torrente Bione, danneggiandola.

Per soccorrere il ferito è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa insieme al 118 e i Vigili del Fuoco, con la Polizia Locale e una pattuglia della Questura per gli accertamenti sul sinistro. Il trentenne è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Per liberare la strada dai mezzi è intervenuto il carroattrezzi ma è stato necessario anche ripulire la carreggiata post incidente e per questo è stato mobilitato anche un mezzo del Consorzio Soccorso Lariano Veicoli.