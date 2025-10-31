Nuova Lecco-Ballabio: incidente nei pressi dello svincolo dell’ospedale, strada bloccata

Coinvolte quattro persone

La strada è stata chiusa in discesa

LECCO – Incidente poco prima delle ore 12 di oggi (venerdì 31 ottobre) lungo la nuova Lecco-Ballabio (SS36 dir). L’incidente sarebbe avvenuto nel tunnel, tra lo svincolo all’altezza dell’ospedale e lo svincolo di via Pergola. La viabilità è bloccata in entrambe le direzioni per consentire l’intervento dei soccorsi e la strada è stata chiusa in discesa. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi con l’automedica da Lecco, due ambulanze e i Vigili del Fuoco. Coinvolte quattro persone di 60, 69, 71 e 72 anni, fortunatamente nessuna sarebbe in pericolo di vita.