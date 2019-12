Incidente nell’attraversamento, rallentamenti in direzione lago

Scontro tra due auto nella galleria dell’attraversamento di Lecco

Nessun ferito segnalato ma rallentamenti sulla carreggiata nord

LECCO – Incidente stradale, nella prima mattinata di lunedì, nel tunnel dell’attraversamento di Lecco in direzione nord. Due auto si sono scontrate all’ingresso della galleria, non ci sarebbero feriti ma la presenza dei mezzi incidentati sulla carreggiata sta creando rallentamenti, rendendo difficoltoso in particolare il passaggio dei mezzi pesanti. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9.