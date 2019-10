Incidente sul lungolago, investito da un camion, è grave

L’incidente è avvenuto all’altezza di via Capodistria

Grave la persona investita, trasportata in ospedale in codice rosso

LECCO – Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì, sul lungolago cittadino, all’altezza di via Capodistria. Coinvolta una persona, investita da un camion che stava transitando.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 11. Sul posto in codice rosso si sono portati i soccorsi, un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, e i Vigili del Fuoco. Grave la persona coinvolta, 70 anni, trasportata in ospedale in codice rosso con un trauma cranico e toracico-addominale.

Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro: è probabile che la persona sia stata investita mentre stava attraversando le strisce pedonali, venendo trascinata per alcuni metri dal mezzo pesante.

Sul posto anche la Polizia Locale di Lecco che ha provveduto a chiudere il tratto di strada per consentire le operazioni di soccorso ed effettuare i rilievi del caso.