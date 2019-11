Incidente sul Terzo Ponte, 58enne in codice rosso all’ospedale

LECCO – E’ stato trasportato in ospedale in codice rosso l’automobilista rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto intorno alle 20 di lunedì all’uscita del tunnel del Monte Barro, in direzione Lecco.

L’uomo, 58 anni, sembra aver fatto tutto da solo, per cause non note avrebbe perso il controllo del veicolo finendo contro il guardrail.

Lo hanno soccorso gli uomini del 118 insieme al personale della Croce Rossa e ai Vigili del Fuoco. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità che ha risentito inevitabilmente del sinistro.