LECCO – Incidente sul terzo ponte (Ponte Manzoni) a Lecco, in direzione Nord, lungo la SS36. Il sinistro, avvenuto fra due mezzi, si è verificato poco dopo le 17.00 di oggi, lunedì. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: ambulanza e forze dell’ordine. Inevitabili le code per chi sta viaggiando in direzione Lecco.