Incidente sulla 36 dir: motociclista finisce a terra

Il sinistro è avvenuto oggi, venerdì, intorno alle 13

Trasportato in ospedale in codice giallo un ragazzo di 20 anni

LECCO – Incidente sulla 36 dir Lecco – Ballabio oggi, venerdì, qualche manciata di minuti dopo le 13. Per cause al vaglio degli agenti della Polstrada, intervenuti per i rilievi, un ragazzo di 20 anni ha perso il controllo dello scooter su cui era in sella finendo rovinosamente a terra.

L’incidente è avvenuto tra l’entrata di via Fiandra e l’uscita dell’ospedale Manzoni di Lecco. Sul posto, inviati inizialmente in codice rosso, si sono portati i volontari del Soccorso Introbiese e i Vigili del Fuoco. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, il motociclista è stato portato in codice giallo all’ospedale di Lecco.