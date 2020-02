LECCO – Incidente intorno alle 13 di oggi, giovedì 13 febbraio, sulla nuova Lecco-Ballabio. L’incidente è avvenuto in galleria nei pressi dell’uscita per l’ospedale cittadino. Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi, ma una carreggiata sarebbe occupata dall’auto incidentata, quindi è necessario prestare attenzione.

Secondo quanto appreso l’auto, dopo essersi immessa dallo svincolo dell’ospedale in direzione Milano, avrebbe perso il controllo invadendo la carreggiata opposta e andando a sbattere contro il muro. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia, lungo il tratto si procede a senso unico alternato. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale.