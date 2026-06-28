Incidente sulla nuova Lecco-Ballabio, soccorsa una ragazza di 21 anni

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di oggi, domenica

Si è registrato qualche disagio alla viabilità

LECCO – Incidente sulla nuova Lecco-Ballabio (SS36 dir) intorno alle ore 17 di oggi, domenica. Coinvolta un’auto che sarebbe uscita di strada dopo aver perso il controllo all’altezza dello svincolo di Falghera. Coinvolta una ragazza di 21 anni che è stata soccorsa in codice giallo (mediamente critico), ma alla fine non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa Galbiate, allertati anche i Vigili del Fuoco e la Polstrada. Si è registrato qualche disagio alla circolazione stradale.