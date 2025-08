Incidente sulla nuova Lecco-Ballabio, soccorso un 94enne

Strada chiusa per consentire le operazioni di soccorso

Anziano trasportato all’ospedale in codice giallo

LECCO – Incidente sulla nuova Lecco-Ballabio dove un’auto ha perso il controllo ed è andata a sbattere. E’ successo poco dopo le ore 13 di oggi, domenica 3 agosto, lungo l’arteria che collega il capoluogo alla Valsassina.

Subito sono scattati i soccorsi, sul posto un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco e l’automedica da Lecco. Soccorso un uomo di 94 anni che non sarebbe in pericolo di vita ma è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati. Inevitabili le code sull’arteria particolarmente trafficata sin dalle prime ore della mattinata a causa dei numerosi turisti diretti in Valsassina. Spetterà alle forze dell’ordine stabilire la dinamica dell’accaduto.