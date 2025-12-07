L’incidente è avvenuto poco prima delle 18 di oggi, domenica, all’interno della galleria Valsassina

LECCO – Incidente sulla nuova Lecco – Ballabio SS36 Racc in direzione Lecco, all’interno della galleria Valsassia. Il sinistro si è verificato poco prima delle 18 di oggi, domenica, in prossimità dell’uscita per l’ospedale Manzoni di Lecco, che è stata momentaneamente chiusa al traffico.

Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: Polstrada, Vigili del Fuoco, ambulanza e automedica. Da quanto riferito sarebbero due i feriti un giovane di 29 anni e un ragazzo di 18, entrambi in codice verde. Da quantro si è appreso, anche se l’informazione è ancora da ufficializzare, nel sinistro l’auto si sarebbe ribaltata. Ancora da stabilire, ovviamente, la dinamica di quanto accaduto.