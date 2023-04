Incidente sulla nuova Lecco Ballabio: tre feriti, uno è grave

Tre veicoli coinvolti nello schianto in galleria Valsassina, una 31enne in codice rosso

Altre due persone trasportate all’ospedale dai soccorsi, indenne un terzo automobilista

BALLABIO – Serio incidente quello accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì, sulla nuova Lecco Ballabio: tre veicoli si sono scontrati in galleria provocando il ferimento di altrettanti automobilisti, soccorsi dai sanitari

E’ successo intorno alle 15.30 nella galleria Valsassina. Sul posto sono state mobilitate due ambulanze e la Polizia Stradale.

Ad avere la peggio è stata una giovane donna di 31 anni che ha riportato traumi al bacino e all’addome. E’ stata trasportata all’ospedale in codice rosso.

Soccorsi anche il passeggero del veicolo, un 53enne, trasferito al Manzoni di Lecco per traumi al collo e all’addome.

Il conducente del secondo mezzo coinvolto, un 72enne, ha riportato solo un lieve trauma al ginocchio, è stato portato in codice verde all’ospedale. Non ha necessitato invece di cure il terzo automobilista, un 59enne. Sul posto anche il soccorso stradale per la rimozione dei veicoli.