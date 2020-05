LECCO – Due incidenti nel pomeriggio di giovedì sulla Statale 36 in direzione Lecco. Il primo sinistro è avvenuto all’altezza dell’uscita per Briosco, poco dopo la stazione di servizio. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con rallentamenti in direzione Lecco a partire da Carate Brianza.

Rallentamenti al traffico si sono verificati anche più avanti sulla Statale, sempre in direzione Lecco, poco dopo il Ponte di Annone, a causa di un’auto ferma per un problema a una gomma.