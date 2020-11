Incidente sulla vecchia Lecco-Ballabio, un ferito e code

E’ successo poco prima delle 8 in Corso Monte Ortigara

Soccorsa una 56enne, code lungo la strada

LECCO – Incidente sulla vecchia Lecco-Ballabio, a Laorca, lungo Corso Monte Ortigara. Un’auto per motivi da chiarire è uscita di strada finendo contro un muro e, quindi, di traverso lungo la carreggiata. E’ successo poco prime delle 8.

Sul posto in codice giallo un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco che ha provveduto a soccorrere una donna di 56 anni, trasportata in ospedale per le cure del caso.

Inevitabili i disagi sulla strada: per consentire le operazioni di soccorso la circolazione è stata infatti temporaneamente bloccata.