Incidente sulla via Cassin al Medale, recupero complesso in parete: in azione il CNSAS

LECCO – Un intervento complesso, reso particolarmente difficile dalla conformazione della parete rocciosa nel punto in cui è avvenuto l’incidente che ha determinato l’impossibilità di un accesso diretto via aerea: è questo lo scenario che ha impegnato per ore i soccorritori sulla parete del Medale, dove nella giornata di oggi, sabato, si è verificato un brutto incidente durante una scalata.

L’alpinista, di 31 anni, stava percorrendo la via Cassin sul Medale quando, giunto indicativamente all’altezza del quinto tiro, è rimasto vittima di un serio infortunio che gli ha provocato un trauma alla testa e un trauma a una caviglia, rendendo immediatamente evidente la necessità di un intervento di soccorso articolato e tecnicamente impegnativo. Lo scalatore era impegnato nella salita insieme a un compagno di cordata, che ha dato l’allarme.

I soccorsi sono entrati in azione intorno alle 13.30. Dalla base è stato attivato l’elisoccorso, decollato da Como, che ha effettuato un primo sorvolo dell’area per valutare le condizioni dell’infortunato e le possibilità di intervento diretto. Tuttavia, la conformazione della parete del Medale ha impedito all’elicottero di operare direttamente.

Alla luce di queste difficoltà, si è reso necessario modificare il piano di intervento. L’elicottero ha quindi effettuato un atterraggio nella zona del Bione, dove è stata imbarcata una squadra del Soccorso alpino della stazione di Lecco, appartenente alla XIX Delegazione Lariana. Da lì ha preso avvio la fase più delicata delle operazioni.

Le manovre di soccorso si sono rivelate lunghe e particolarmente complesse. I tecnici del Soccorso alpino sono stati trasportati in quota fino a un punto sovrastante il luogo dell’incidente e, una volta raggiunta la verticale dell’infortunato, si sono calati lungo la parete per arrivare fino allo scalatore ferito. L’accesso diretto in calata è stato l’unico modo per raggiungere la persona in difficoltà in condizioni di sicurezza.

Una volta sul posto, i soccorritori hanno provveduto a stabilizzare l’infortunato e a predisporre le manovre necessarie per il recupero. L’intervento è proseguito con l’installazione di corde fisse lungo la parete, indispensabili per consentire il recupero in sicurezza e la successiva discesa controllata. Dopo una lunga e delicata operazione, l’alpinista è stato recuperato e accompagnato fino alla base del Medale.

Giunto a valle, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario, che ha effettuato le prime valutazioni cliniche prima di disporre il trasporto in ospedale in codice giallo per ulteriori accertamenti e cure. L’intervento si è concluso solo dopo diverse ore, confermando ancora una volta l’elevato livello di difficoltà che caratterizza i soccorsi in ambiente verticale e l’importanza del coordinamento tra mezzi aerei e squadre specializzate a terra.

Precedentemente, un primo intervento era stato effettuato alle 12 circa dall’elisoccorso di Como in zona Forbesette, lungo il sentiero che da Morterone porta al Rifugio Azzoni in vetta al Resegone.

Ad aver bisogno di aiuto un escursionista che si è infortunato scendendo dal rifugio. La persona è stata soccorsa ed elitrasportata all’ospedale di Lecco in codice verde.