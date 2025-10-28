Incidente tra auto e moto nella galleria Monte Barro: ferito un 42enne

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 17:45 di oggi, martedì, in direzione Nord

LECCO – Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio, poco dopo le 17:45, lungo la SS36 in direzione nord, all’interno della galleria Monte Barro. Nel sinistro sarebbe state coinvolte un’auto e una moto, nel quale è rimasto ferito un uomo di 42 anni.

Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia Stradale di Lecco e un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini. Inevitabili i rallenamenti verso Lecco per consentire le operazioni di soccorso.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte degli agenti della Polstrada, che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.