Incidenti in montagna, Soccorso Alpino ai Resinelli e a Bongio

Un escursionista è caduto scendendo dal Sentiero delle Foppe ai Resinelli, è stato elisoccorso

Intervento anche a Bongio per un altro infortunato

PIANI RESINELLI/BALLABIO – Doppio intervento del Soccorso Alpino nel pomeriggio di domenica sulle montagne lecchesi.

Il primo allarme è scattato intorno alle 15.15 per un escursionista infortunato mentre stava percorrendo in discesa il sentiero delle Foppe: stando a quanto appreso sarebbe caduto procurandosi un trauma cranico. Sul posto una squadra del Soccorso Alpino di Lecco e l’elisoccorso di Bergamo che ha provveduto a recuperare il ferito e a trasportarlo in ospedale a Lecco in codice giallo.

Il secondo intervento si è reso necessario a Bongio (Ballabio) dove i soccorsi sono stati chiamati per una persona che si è procurata un trauma a un ginocchio. Sul posto si stanno portando per il recupero i volontari della XIX Delegazione Lariana del Cnsas. In volo si è alzato anche l’elisoccorso da Milano.