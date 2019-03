Una domenica caratterizzata purtroppo da diversi incidenti in moto.

In mattinata tre gli incidenti che hanno coinvolto dei centauri. Altri due sinistri nel pomeriggio.

CASSAGO BRIANZA/ SANTA MARIA HOE’/ ABBADIA LARIANA – Diversi incidenti si sono verificati nella giornata di oggi, domenica, sul territorio lecchese, a rimanere coinvolti dei motociclisti.

La prima chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le 11.30, per un incidente fra un’auto ed una moto lungo viale Rimembranze a Cassago Brianza. Un’uomo di 45 anni è stato soccorso dai volontari del soccorso e trasportato in codice giallo presso l’ospedale di Merate.

Un sinistro analogo si è verificato alle 12.20 a Santa Maria Hoè, in via Risorgimento. Una donna di 56 anni è stata portata al pronto soccorso del Mandic dopo gli accertamenti in loco da parte della Croce Bianca di Merate e dell’auto medica.

Alle 13 circa un terzo incidente ha coinvolto un centauro mentre percorreva via Alessandro Volta ad Abbadia. L’uomo ha riportato un trauma cranico, ma è sempre restato cosciente, soccorso dai volontari di Mandello e dall’auto medica è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Manzoni in codice giallo.

Un quarto incidente si è poi aggiunto nel pomeriggio alle 15.30. A rimanere feriti un ragazzo di 14 anni, che avrebbe riportato traumi a un braccio e una gamba, ed un uomo di 40 a Taceno, lungo la strada provinciale 62. Ad intervenire due ambulanze, in codice giallo verso l’ospedale di Lecco. Anche in questo caso si tratta di una caduta da moto.

A Malgrate, in via Parini,alle 16.30 è scattata la telefonata ai soccorsi per un incidente fra auto e moto. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera. Allertata la Polizia stradale.