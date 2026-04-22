Incidenti in Statale 36: traffico da bollino nero e città paralizzata

Scontro tra un’auto e un camion sul Ponte Manzoni in direzione Lecco

Code da Abbadia anche in direzione Sud per un incidente all’imbocco della galleria San Martino

LECCO – Mattinata da dimenticare sul fronte traffico a Lecco. A causa di due incidenti, uno sul Ponte Manzoni in direzione Nord e l’altro all’imbocco della galleria San Martino in direzione Sud, il traffico è andato completamente in tilt e la città si è paralizzata.

A complicare ulteriormente le cose, intorno alle ore 8, un mezzo pesante che, giunto in prossimità del sottopasso ferroviario di via Amendola, per non rischiare di restare incastrato, ha fatto retromarcia per tornare sui propri passi.

Code anche lungo tutte le principali vie di accesso alla città. Lungo la Statale 36 le code in direzione Lecco hanno raggiunto Annone con il traffico che si è riversato sulla viabilità locale intasando i paesi. La galleria San Martino è stata chiusa per alcuni minuti in direzione Sud con il traffico che è stato deviato verso il lungolago che si è completamente bloccato.

Insomma, una mattinata da dimenticare…