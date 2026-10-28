Incidenti nella notte nel Lecchese, tre interventi dei Vigili del Fuoco

Soccorsi mobilitati a Calolziocorte, nella galleria Passo del Lupo e sulla SS36 all’altezza di Regoledo

LECCO – Notte di interventi per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco, impegnati nella gestione di tre distinti incidenti stradali tra Calolziocorte, la Nuova Lecco-Ballabio e la Statale 36. Le squadre sono intervenute per soccorrere gli automobilisti e mettere in sicurezza i veicoli e i tratti di strada interessati dai sinistri.

Nella galleria Passo del Lupo, lungo il raccordo SS36 Lecco-Ballabio, due giovanissimi di 17 e 20 anni si sono schiantati con la loro automobile contro un ostacolo. La centrale operativa di AREU ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa e allertato la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. I due ragazzi non sarebbero in gravi condizioni.

Nel corso della stessa notte, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati anche a Calolziocorte, in via Erve, per un sinistro lungo la viabilità cittadina.

Un terzo intervento ha interessato la SS36 in direzione sud, all’interno della galleria Regoledo, dove le squadre hanno provveduto alle operazioni di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale in seguito a uno scontro.

In tutti e tre gli episodi, i Vigili del Fuoco hanno operato in collaborazione con le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118, per garantire la sicurezza delle persone coinvolte e delle aree interessate.