Incidenti stradali e emergenze: domenica d’interventi per i vigili del fuoco

Diverse le chiamate a cui hanno dovuto far fronte i pompieri

Un’imbarcazione in difficoltà nel lago di Garlate, una persona chiusa in ascensore e diversi incidenti

LECCO – Giornata di interventi per il comando e i distaccamenti dei Vigili del fuoco di Lecco che domenica 13 giugno hanno ricevuto diverse chiamate in emergenza.

In mattinata l’allarme è stato lanciato da un’imbarcazione: la persona a bordo non riusciva più a raggiungere la riva, nelle zona del lago di Garlate. Sempre lungo il fiume Adda, ma nella zona della Madonna del bosco, è stata soccorsa una persona colta da malore, due i mezzi utilizzati da Merate e dal Saf di Lecco.

Nel pomeriggio un nuovo allarme è scattato per una persona rimasta chiusa all’interno di un ascensore. Alle 18, invece, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per due incidenti stradali: il primo nella galleria della SS36 dir (nuova Lecco-Ballabio), in prossimità dell’uscita per l’ospedale, dove un motociclista 29enne ha perso la vita; l’altro ad Airuno, dove sono rimaste coinvolte 7 persone che viaggiavano su 2 auto, tutte hanno riportato contusioni lievi e sono state trasportate all’ospedale di Merate.