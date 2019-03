A farsi male ad una caviglia è stata una escursionista straniera

MORTERONE – Soccorso Alpino al lavoro per soccorrere una ragazza che si è infortunata al Resegone.

L’infortunio sarebbe capitato ieri, poi l’escursionista (straniera), insieme al gruppo con cui ha effettuato l’uscita al Resegone ha pernottato in quota al rifugio Azzoni.

Questa mattina, nonostante la caviglia malmessa, la ragazza insieme alla comitiva ha intrapreso la discesa, capendo ben presto di non essere in grado di proseguire.

Quindi, poco prima delle 10, è scattata al richiesta di soccorso. Via terra è partita una squadra del Soccorso Alpino che, raggiunta Erna in funivia, sta raggiungendo il gruppo passando dal passo del Giuf per incontrarlo lungo il sentiero che dal rifugio Azzoni scende verso Morterone.

Nel frattempo, è stato allertato anche l’elisoccorso che, se la visibilità lo consentirà, tenterà di raggiungere e recuperare più celermente l’escursionista infortunata.