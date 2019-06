Infortuni in montagna, domenica di interventi per il Soccorso Alpino

Diversi infortuni sulle montagne lecchesi

Elisoccorso in Resegone e a San Tomaso, Soccorso Alpino in Grignetta

LECCO – Domenica di lavoro per il Soccorso Alpino e l’elisoccorso sulle montagne lecchesi: tanti gli escursionisti che hanno deciso di godersi il sole all’aperto, scegliendo proprio la montagna per trascorrere la giornata.

Intorno alle 14.30 l’allarme è scattato per una ragazza infortunata in Resegone: stando a quanto appreso sarebbe caduta sul sentiero numero 8, in Val Caldera, procurandosi un trauma a un polso. Sul posto si è portato l’elisoccorso di Como che ha provveduto al recupero dell’escursionista, trasportata in codice verde all’Ospedale di Lecco.

Alla stessa ora un altro intervento in montagna, questa volta a Valmadrera, San Tomaso, per soccorrere una persona di 55 anni. In volo l’elisoccorso da Milano che ha provveduto al recupero dell’escursionista, soccorso in codice giallo per una caduta.

Gli uomini del Soccorso Alpino sono poi stati chiamati in Grignetta, nel Canalone Porta, dove un escursionista avrebbe accusato un malore. Le operazioni di recupero sono ancora in corso.

Seguiranno ulteriori informazioni