Infortuni in montagna, sabato di lavoro per i soccorritori

Interventi a Mandello, Casargo, Erna e Artavaggio

LECCO/VALSASSINA – Pomeriggio di lavoro per i soccorritori quello di oggi, sabato 3 maggio, allertati per diversi infortuni in montagna.

Poco dopo le 15 l’allarme è scattato sopra Mandello per un’escursionista di 60 anni colpita da malore. In posto l’elisoccorso da Como che ha trasportato la donna in ospedale in codice verde. Negli stessi minuti a Casargo un escursionista di 70 anni è caduto in bicicletta nei pressi del rifugio Ariale. In posto i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Premana e l’elisoccorso da Sondrio che ha provveduto al recupero dell’uomo, trasportato in ospedale in codice giallo.

Poco dopo il Soccorso Alpino, stazione di Lecco, è stato attivato per un intervento in Erna, ancora in corso, per una donna di 44 anni. Sempre in Valsassina, questa volta a Moggio, i tecnici della stazione di Barzio sono intervenuti per un’escursionista di 67 anni che ha accusato un malore sul sentiero che sale verso i Piani d’Artavaggio.