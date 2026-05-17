Infortunio in Antimedale: interviene l’elisoccorso di Bergamo

Uno scalatore è stato soccorso al quinto tiro della via Chiappa. La richiesta di intervento è stata lanciata poco prima delle 13

LECCO – Intervento dell’elisoccorso di Bergamo nel primo pomeriggio di oggi, domenica, in Antimedale, poco prima delle 13 dove uno scalatore su è infortunato mentre affrontava la via Chiappa.

L’incidente si sarebbe verificato al quinto tiro della salita, una via di arrampicata composta da sei tiri, con uno sviluppo complessivo di circa 210 metri e difficoltà fino al V e V+.

Dopo un primo sorvolo dell’area per individuare con precisione lo scalatore, l’equipaggio del velivolo ha proceduto al verricello, calando un tecnico del soccorso direttamente in parete. Raggiunto il ferito, il soccorritore lo ha messo in sicurezza e recuperato a bordo dell’elicottero per il successivo trasporto in ospedale in codice giallo.

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