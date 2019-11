Infortunio in gara per il consigliere Giovanni Colombo: “Ringrazio i soccorsi”

Sfortunata caduta per il consigliere comunale alla Maggianico-Camposecco

Accompagnato a valle dal personale del Soccorso Alpino

LECCO – Spalla slogata e gara finita anzitempo per Giovanni Colombo, consigliere comunale di Lecco: sportivo e grande appassionato di corsa in montagna, il consigliere (in quota Lega) stava prendendo parte alla Maggianico-Camposecco, una ‘classica’ lecchese tra le skyrace autunnali.

Il sentiero, reso scivoloso dalla pioggia, ha tradito non solo un esperto come Colombo ma anche un altro partecipante alla gara, rimasto ferito ad una gamba dopo la caduta. Entrambi sono stati raggiunti da una squadra del Soccorso Alpino e riaccompagnati verso Maggianico.

Il consigliere ha ringraziato gli uomini del Cnsas, intervenuti dalla centrale operativa del Bione.

